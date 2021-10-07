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Следователи не выявили нарушений в колонии на Камчатке

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет провел проверку ИК-6 на Камчатке после публикации видео в интернете, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

На видео, датированном 2019 годом, стоящий у камеры осужденный кричит о том, что ему больно. При этом сотрудник колонии, присутствующий в помещении, велит ему стоять, пока идет досмотр. На ролике было указано, что это происходило в камчаткой колонии.

«Эти факты были нами проверены в рамках ранее зарегистрированных сообщений. По данному факту принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили в СК.

6 октября проект Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных, часть из которых, как утверждалось, была снята в исправительной колонии № 6 на Камчатке. Ролик, как утверждают правозащитники, был записан в ИК-6 в январе 2019 года. На кадрах можно увидеть заключенного, которого ставят на растяжку, он громко кричит.

Накануне были распространены ролики с изнасилованиями заключенных в саратовской тюремной туберкулезной больнице №1. В одном из видео, от 18 февраля 2020 года, двое мужчин держат заключенного, привязанного к койке, в то время как третий мужчина засовывает ему обмотанную клейкой лентой швабру в анальное отверстие. На других записях также видны сцены избиений.

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