В Иркутской области на нефтяном танкере произошло воспламенение

На нефтяном танкере произошло воспламенение в акватории реки Лены в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Около 10.30 мск в Иркутской области в акватории Лены на нефтяном танкере «Семен Дежнев» произошло воспламенение паров нефтепродуктов. Пострадали двое членов экипажа», — сказал источник.

Уточняется, что авария произошла в районе населенного пункта Петропавловское. Разлива нефтепродуктов нет, судно не потеряло ход.

В ГУ МЧС России по Иркутской области подтвердили факт происшествия. По данным ведомства, «произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из емкостей без дальнейшего горения». О ЧП сообщил собственник судна, также он запросил помощь санавиации для пострадавших.

Ранее сообщалось, что российский сухогруз и турецкое судно столкнулись в проливе Босфор. В результате никто не пострадал.