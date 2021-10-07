В России не планируют стимулировать вакцинацию от COVID-19 на федеральном уровне

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что меры по стимулированию вакцинации от коронавирусной инфекции на федеральном уровне вводить не планируется.

«На федеральном уровне — нет. Каждый регион может использовать свои полномочия с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по вакцинации. Всем нужно прикладывать максимум усилий, чтобы привить как можно больше», — заявил он.

Песков добавил, что власти активизируют усилия по информированию населения, чтобы развеять опасения россиян, которые не воспринимают вакцину, следуя за ошибочными мнениями и слухами.

«Любые меры, которые могут сподвигнуть большее количество людей вакцинироваться, они хороши. И только вакцинация спасает от смерти», — подчеркнул представитель Кремля.

7 октября в России выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала года — 27 550. Больше всего новых заражений зафиксировано в Москве (5404), Санкт-Петербурге (2418) и Московской области (1454). Подтверждено 924 летальных исхода, 20 330 пациентов выздоровели.

Между тем, отметил Песков ранее, введение локдауна из-за распространения коронавирусной инфекции является нежелательным сценарием для любого российского региона. Пресс-секретарь президента объяснил рекордную суточную смертность недостаточным уровнем вакцинации.