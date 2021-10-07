Опубликовано новое видео с задержанием участников избиения пассажира в метро Москвы

Появилось новое видео с задержанием трех участников избиения пассажира в Московском метрополитене. Соответствующие кадры опубликовали «РИА Новости».

На ролике видно, как двое полицейских задерживают троих мужчин в вечернее время, все происходит у пешеходного перехода. Среди очевидцев на видео — пенсионерка и курьер на велосипеде. На ролике показано, как одного из злоумышленников правоохранители повалили на землю и пытались надеть на него наручники, двое других мужчин стоят рядом.

Днем 6 октября трое уроженцев Дагестана — Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — были отправлены под арест на 2 месяца, до 5 декабря текущего года по уголовному делу о хулиганстве. Они подозреваются в избиении мужчины в столичном метро 4 октября на Арбатско-Покровской линии. Потерпевший в драке москвич Роман Ковалев рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Следственный комитет России завел дело о покушении на убийство после жесткого избиения в метро Москвы.