Дела о насилии над осужденными в Саратовской области переданы в центральный аппарат СК

Уголовные дела о применении насилия к осужденным в тюремной больнице в Саратовской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных в исправительных учреждениях Саратовской области для наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат ведомства», — говорится в сообщении.

Ранее по фактам пыток осужденных в Саратовской области Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по двум фактам насильственных действий сексуального характера и еще в двух случаях — по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения). По данным СК, противоправные действия в отношение четырех человек совершались с января 2020 по май 2021 года.

В дальнейшем стало известно, что еще 14 человек сообщили о пытках в саратовской тюремной больнице ОТБ-1.