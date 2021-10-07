СК завел дело о покушении на убийство после жесткого избиения в метро Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после избиения мужчины в Московском метрополитене.

«Согласно собранным на данный момент сведениям, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, который заступился за девушку. После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове», — говорится в публикации на сайте СК РФ.

Днем 6 октября трое уроженцев Дагестана — Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — были отправлены под арест на 2 месяца, до 5 декабря текущего года по уголовному делу о хулиганстве. Они подозреваются в избиении мужчины в столичном метро 4 октября на Арбатско-Покровской линии. Потерпевший в драке москвич Роман Ковалев рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».