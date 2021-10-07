Володин назвал Путина «преимуществом России»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, поздравляя Владимира Путина с днем рождения, назвал его «преимуществом России». Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

«Мы теряли жизни наших граждан и были близки к потере страны. Избрание Путина главой государства кардинально изменило ситуацию. Но как это удалось? Мы редко об этом говорим», — написал он.

По словам Володина, не так просто было решать проблемы страны в экономике, социальной сфере, политике и других направлениях.

«Сегодня все признают, что Путин — преимущество России», — подчеркнул депутат Госдумы.

Также спикер ГД обратил внимание на то, что страны конкурируют друг с другом.

«Поэтому, стремясь ослабить Россию, удары наносят по президенту», — отметил Володин.

Он уверен, что Россия может быть только сильной.

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Счастья вам и здоровья», — заключил политик.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет, он родился в 1952 году в Ленинграде (сейчас — Санкт-Петербург).

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в этот день у российского лидера есть рабочие планы.