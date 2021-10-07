В Москву пришли первые заморозки

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец заявил о первых заморозках в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 07.00 -0,4°C, и это не окончательная цифра», — сказал синоптик.

В Подмосковье холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где температура опустилась до -5,2°C.

Тишковец уточнил, что температура ниже 0°C будет в столице ближайшие четыре ночи.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 7 октября, будет до +12°С. Атмосферное давление повысится и достигнет отметки в 769 мм ртутного столба.

Атмосферное давление в столице бьет рекорды уже пять дней подряд, 6 октября барометр показал 768,1 миллиметра ртутного столба.