Опрос показал, когда лучше всего работают россияне

Самым продуктивным временем года у россиян оказалась зима, а наиболее производительным днем — вторник. Это следует из опроса Superjob, о котором пишет ТАСС.

«Чаще всего россияне признаются, что наиболее эффективно работают зимой (22%). Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% респондентов», — сказали в компании.

Там добавили, что наименее продуктивный сезон — лето, только 13% сообщили, что теплые дни способствуют их работе. Для трети опрошенных время года не имеет значения.

Для работающих по графику с пяти рабочими днями, а выходными в субботу и воскресенье самым эффективным днем недели оказался вторник, так ответили 20% респондентов. Наименее продуктивным днем оказалась пятница, лишь 8% отметили свою эффективность в этот день.

Ранее сообщалось, что три четверти россиян не любят свой день рождения.

Большинство — 64% — приглашают на свой праздник членов семьи, в кругу друзей проводят его 27% респондентов, 6% приглашают тех, кто их поздравил, а 3% проводят этот день по собственному выбору в одиночестве.