Семь человек погибли при взрыве в религиозной школе в Афганистане

Как минимум семь человек погибло, более 15 пострадало при взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Как сообщило МВД временного правительства Афганистана, в школе взорвалась ручная граната. По данным телеканала Aljazeera , все пострадавшие — это ученики школы, они были госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

В начале октября взрыв произошел возле мечети Идгах в Кабуле. Погибло не менее 12 человек, травмы получили более 30 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).