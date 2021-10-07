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Три четверти россиян не любят свой день рождения

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Depositphotos

Свой день рождения не любят праздновать 73% россиян, при этом продолжают отмечать «нелюбимый праздник», в основном проводя этот день дома, следует из данных исследования Rambler&Co. Об этом сообщает РИА «Новости».

Большинство — 64% — приглашают на свой праздник членов семьи, в кругу друзей проводят его 27% респондентов, 6% приглашают тех, кто их поздравил, а 3% проводят этот день по собственному выбору в одиночестве.

«63% собираются дома, каждый пятый (20%) приглашает гостей в ресторан, бар или арендует для проведения вечеринки специальные помещения, 13% выезжают за город, 4% отправляются в другую страну», — заявили авторы исследования.

По данным опроса, 69% респондентов тратят на праздники менее 20 тыс. рублей, 19% — от 20 до 40 тыс. рублей, 5% укладываются в сумму от 40 до 60 тыс., 2% — до 80 тысяч рублей. Бюджет превышает 80 тыс. рублей у 5% опрошенных граждан.

Опрос проводился в период с 1 по 6 октября, в нем приняли участие 1 181 572 человек.

Ранее стало известно, что столетнему мужчине в день юбилея вернули раритетный автомобиль, который он водил в молодости.

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