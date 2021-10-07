Акушер ДиДжироламо рассказала, можно ли заниматься бегом во время беременности

Акушер-гинеколог и профессиональный фитнес- тренер Карла ДиДжироламо из Бостонской клиники репродуктивной медицины рассказала изданию Live Science,, можно ли бегать во время беременности.

По словам эксперта, это зависит от базового уровня физической подготовки женщины.

«Мои рекомендации для опытного триатлониста будут отличаться от тех, кто ведет сидячий образ жизни. Но моя общая рекомендация - предполагая, что беременность протекает без осложнений — нужно придерживаться своего текущего уровня физической подготовки по своему усмотрению», - указала ДиДжироламо. Она добавила, что необходимо при этом учитывать все симптомы и изменения, которые появляются из-за беременности.

Акушер-гинеколог предупредила, что во втором триместре, когда центр тяжести тела меняется, падения является потенциальным риском при занятиях физическими упражнениями. «Другой риск - это боль в тазу, поскольку кости начинают разделяться, и хрящ между костями таза подвергается большему напряжению», - добавила ДиДжироламо.

По ее словам, ключевой момент в фитнесе для беременных - найти подходящее снаряжение для поддержки меняющегося тела. Возможно, для бега придется поменять обувь и купить бандаж для живота.