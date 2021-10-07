Татьяна Буланова захотела родить первенца жениху-теннисисту, который моложе ее на 19 лет

Певица Татьяна Буланова рассказала журналистам «Комсомольской правды» о своем женихе-теннисисте и их планах на будущую семейную жизнь.

52-летняя звезда уже два года состоит в отношениях с Валерием Рудневым, которого долгое время скрывала от публики. Как рассказала певица, их познакомила подруга, пара сложилась буквально с первого свидания, несмотря на разницу в возрасте — Валерий на 19 лет моложе своей избранницы.

Буланова призналась, что для нее это не помеха. Она говорит, что ее избранник «настоящий мужчина». По ее словам, она не ощущает, что Валерий младше ее. Буланова призналась, что он защищает ее, а она чувствует его сильное плечо.

У пары пока нет штампа о браке в паспорте, они не носят обручальных колец. На вопрос журналистов о желании выйти замуж, Буланова ответила: «Я уже два раза там побывала, поэтому даже не знаю... Но если будет предложение, рассмотрю!».

Артистка признается, что хочет детей с новым избранником. Она отметила, что выносить сама не готова по причине возраста. Буланова призналась, что и второго ребенка во втором браке не готова была рожать. Ей тогда была 38 лет, и она считала себя возрастной, а кроме того, не была готова была отказываться от работы. Сейчас сыну Никите от футболиста Владислава Радимова уже 14 лет.

Буланова заморозила яйцеклетки и рассматривает суррогатное материнство.