В Северо-Курильске убили медведя, терроризировавшего местных жителей

Медведя, терроризировавшего жителей Северо-Курильска, отстрелили в ночь на 7 октября. Как пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин», теперь на улицы города люди смогут выходить спокойно.
Медведь стал регулярно приходить в город, он гулял по улицам, особенно в ночное время.
Ликвидацией хищника занимались сотрудники полиции и лесничества.
Также 7 октября на острове Парамушир (один из островов Северной группы Большой гряды Курильских островов) объявили комендантский час из-за медведей. В городе дежурят охотники и полицейские.
Хищники стали слишком часто выходить к населенным пунктам, они копаются в помойках и пугают людей. Местных жителей попросили не выпускать детей на улицу, пока идет спецоперация.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхали в окружении медведей.