Таксист запер студентку в машине и уговаривал пойти на свидание в McDonald's

Студентка из Москвы пожаловалась в полицию — она вызвала такси с работы, но водитель отказался выпускать ее у дома и запер. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сообщается, что 19-летняя студентка работает в музее современного искусства «Гараж» в Парке Горького, она вызвала такси к одному из выходов парка, чтобы отравиться домой. Водитель довез ее до места, но выпустить из машины отказался — заблокировал двери.

По словам девушки , водитель-иностранец стал без предупреждения ее хватать и делать непристойные комплименты, затем начал приставать. Позже он уговаривал ее «покататься» и настойчиво просил сходить на свидание в McDonald's. На отказы и требования девушки ее отпустить водитель не реагировал.

В итоге студентке удалось выбраться из машины и убежать. Она обратилась в полицию, водителя ищут.

Ранее молодого человека отправили в колонию строгого режима на три года за то, что он, угрожая таксисту вилкой, пытался угнать у него автомобиль.