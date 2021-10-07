В России разработают сервис для поиска киберпреступников

Концерн «Автоматика» совместно с компанией сына бывшего генпрокурора РФ Игоря Чайки «Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК) и «Ти Хантер» разработают сервис для быстрого поиска киберпреступников по открытым источникам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Такой сервис будет использоваться использовать в работе сотрудников МВД по расследованию киберпреступлений.

В новой программе применят технологию OSINT (Open Source Intelligence). По мнению разработчиков, это поможет увеличить скорость реакции на инциденты, причем не только в области IT — не только в киберпространстве.

«Следователь сможет загрузить в систему e-mail или номер телефона подозреваемого, а программный комплекс, используя этот фрагмент, сопоставит с ним массивы данных: IP-адреса, информацию из платежных систем и рекламные идентификаторы — более 40 параметров», — рассказал изданию руководитель департамента информационно-аналитических исследований «Tи Хантера» Игорь Бедеров.

При этом эксперт «Роскомсвободы» Владимир Ожерельев убежден, что использование подобной поисковой системы должно контролироваться должностными лицами и судами.

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