«К маме приходил сосед»: отчим рассказал, почему женщина сожгла сына под Курском

Муж женщины, которая сожгла заживо собственного сына, рассказал, что убийство могло быть местью мальчику. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее жительницу Курской области Анастасию Баулину приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу за то, что она сожгла собственного восьмилетнего ребенка. Баулина проживала в частном доме с двумя детьми и 35-летним мужем, который не был их отцом.

По словам отчима, именно он попытался потушить горящего ребенка, а позже вызвал ему скорую. Мужчина подозревает, что мать сожгла ребенка, так как тот «не держал язык за зубами». Он якобы рассказал отчиму, что пока он был на работе, к маме приходил сосед, и они запирались в спальне. Этот мотив подтверждала и дочь Баулиной.

По данным следствия, в марте этого года она облила ребенка бензином, а затем подожгла его. Мальчик умер от полученных травм по пути в ожоговый центр. Согласно проведенным экспертизам, действия осужденной нельзя расценивать как причинение смерти по неосторожности — в момент поджога женщина была психически здорова и осознавала происходящее. на следственном эксперименте Баулина заявила, что лишь хотела «проверить, горит ли бензин».