На Урале пенсионерку будут судить на нападение на полицейского

На Урале пенсионерку будут судить за клевету и за оскорбление представителя власти. Об этом сообщает региональное издание Е1.

По данным следствия, 23 сентября в одном из домов Верхней Салды между 58-летней женщиной и ее сожителем произошел конфликт. Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила выгнать сожителя, но это не дало результатов. Тогда пенсионерка позвонила в полицию и соврала, что мужчина «приставил нож к ее горлу».

«Был организован выезд наряда патрульно-постовой службы, однако по прибытии на место полицейские узнали от участников конфликта, что угрозы ножом в действительности не было. Об этом женщина сообщила лишь для того, чтобы стражи порядка прибыли как можно быстрее», — заявили в региорналтном управлении СК.

Полицейские забрали обоих жителей квартиры в участок, но женщине это не понравилось — она нецензурно обругала одного из правоохранителей и применила к нему физическое насилие.

Против женщины возбудили уголовное дело по двум статьям, сейчас оно передано в суд.

Ранее сообщалось, что в городе Верхняя Салда разыскивают рецидивиста, напавшего с ножом на двух женщин. У одной из пострадавших, 44-летней женщины, проткнуты оба легких, как рассказал ее коллега. Всего у нее зафиксировано четыре ножевых ранения и многочисленные синяки.