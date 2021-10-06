Guardian: британский писатель тайно получил гонорар за книгу о Назарбаеве

Правительство Казахстана заплатило бывшего британскому политику и писателю Джонатану Айткену гонорар в размере £166 тыс., чтобы он написал книгу про президентство Нурсултана Назарабаева, следует из данных «досье Пандоры», пишет газета Guardian, которая приняла участие в международном проекте.

«В апреле 2010 года Джонатан Айткен полетел в Вашингтон на презентацию своей новой книги — хвалебной биографии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. <...> В своей речи он забыл упомянуть один важный момент: пиар-компания, которая работала на правительство Казахстана, тайно заказала и заплатила за книгу. Согласно данным из «досье Пандоры», Айткен получил 166 тысяч фунтов за свои литературные труды», - пишет газета.

По словам авторов расследования, перевод денег осуществлялся компанией WorldPR, которая базируется в Гонконге и зарегистрирована в Панаме, через Гонконг и Британские Виргинские острова в компанию Айткена Aitken Consultancy & Research Services Limited. По данным расследователей, компания также взяла на себя расходы поездку включая проживание в гостинице Capital Hilton неподалеку от Белого дома.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов «досье Пандоры» президенты Украины и Азербайджана, король Иордании и королева Великобритании.

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