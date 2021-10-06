В США задержали ученика, открывшего огонь в техасской школе

Полицейские задержали афроамериканца, который устроил стрельбу в кампусе школы Timberview города Арлингтон американского штата Техас. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицейский департамент Арлингтона.

«Подозреваемый был взят под стражу без происшествий. Большинство студентов были благополучно эвакуированы из средней школы Тимбервью», — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что стрельба началась с драки между учениками, один из них — 18-летний афроамериканец Тимоти Джордж Симпкинс — достал пистолет и открыл огонь. Потасовка попала на видео. Симпкинсу удалось скрыться, но ненадолго.

В результате нападения пострадали четыре человека, троих госпитализировали. Медицинская помощь потребовалась девочке-подростку, получившей легкую травму, 25-летнему мужчине и 15-летнему мальчику, состояние которого оценивается как критическое — его экстренно прооперировали.

Четвертой пострадавшей была беременная женщина, ей помогли в школе.