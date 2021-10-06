В результате стрельбы в школе Техаса пострадали четыре человека

Четыре человека были ранены в ходе стрельбы на территории школы Timberview в штате Техас, сообщает телеканал KMVT со ссылкой на Associated Press.

«Я могу сообщить о четырех пострадавших. Один получил легкие повреждения и от медицинской помощи отказался, трое госпитализированы», — сказал помощник начальника полиции городка Арлингтон Кевин Колби.

Сейчас правоохранители разыскивают стрелявшего, который скрылся.

We are looking for a shooting suspect in today's incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

Ранее сообщалось, что вооруженный человек находился в одном из кампусов учебного заведения. Правоохранительные органы оцепили территорию школы, ученики и преподаватели заперлись в своих классах.

Подобный инцидент произошел 30 сентября в начальной американской школе в городе Мемфис (штат Теннесси). Там в результате стрельбы был ранен мальчик.