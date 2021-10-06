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В Белоруссии за комментарии в интернете заключили под стражу 136 человек

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Global Look Press

Следственный комитет Белоруссии заключил под стражу 136 человек, подозреваемых в публикации оскорбительных постов после убийства сотрудника Комитета государственной безопасности Дмитрия с позывным «Нирвана». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело в отношении комментаторов отнесли к статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет).

Как утверждают следователи, несмотря на многочисленные предупреждения, «полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в сети Интернет».

Ранее стало известно, что около 50 человек задержаны в Белоруссии за комментарии о гибели сотрудника КГБ.

Во вторник, 28 сентября, в Минске в ходе спецоперации по отработке адресов, где могли находиться причастные к террористической деятельности лица, был застрелен сотрудник КГБ. Ответным огнем нападавшего ликвидировали. Также сотрудники правоохранительных органов задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ.

В пятницу, 1 октября, совещание Лукашенко с руководством администрации президента началось с минуты молчания в память о погибшем сотруднике КГБ. В этот же день в белорусской столице началось прощание с погибшим работником ведомства.

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