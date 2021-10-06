Суд арестовал всех троих обвиняемых в жестоком избиении пассажира в московском метро

Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«Заключен под стражу третий фигурант уголовного дела об избиении мужчины в московском метро», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с учетом позиции прокуратуры суд избрал 26-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря 2021 года.

Ранее в сети было опубликовано видео нападения, на нем запечатлено, как молодого человека, который стоит на коленях, держась за поручень, избивают трое мужчин. Инцидент произошел в поезде на Арбатско-Покровской линии столичного метро.

По данным Telegram-канал Baza, все трое нападавших — уроженцы Дагестана. Как выяснили журналисты, пострадавшего зовут Роман, ему 25 лет. Драка началась, когда он вступился за девушку.

Позднее двое из нападавших были арестованы. В полиции отметили, что задержанным от 21 года до 26 лет. Их задержали сотрудники патрульно-постовой службы около станции метро Первомайская. В МВД уточнили, что двое из троих жестоко избивших мужчину ранее привлекались к уголовной ответственности.

Следственный комитет инициировал вопрос о передаче уголовного дела о драке в московском метро из полиции в свое подразделение, так как там могут усматриваться признаки покушения на убийство.