Американский сенатор выдавал себя за 13-летнюю девочку в Instagram

Сенатор Ричард Блюменталь создал фейковый аккаунт в социальной сети Instagram, чтобы выяснить, насколько алгоритмы сервиса действительно негативно влияют на психологическое здоровье детей и подростков. Об этом сообщает The People.

Помощники сенатора подписались с этой странички на людей с расстройствами пищевого поведения, вскоре после чего вся лента рекомендаций была заполнена аккаунтами, которые как сообщает Блюменталь, были о «самоповреждениях и пищевых расстройствах».

«Рекомендации Instagram по-прежнему цепляются за неуверенность человека. В данном случае — на уязвимости молодой женщины в своем теле и тащить их в темные места, прославляющие расстройства пищевого поведения и членовредительство», — сообщил он на публичных слушаниях.

В Сенате США планировали провести расследование негативного влияния Instagram на детей с середины сентября после новостей о том, что технологическая компания Facebook, владеющая Instagram скрывала данные об этом.