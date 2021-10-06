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До +12°С ожидается в Москве

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Москве в среду, 6 октября, будет до +12 °С, следует из данных Гидрометцентра.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление составит 766–768 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 73%.

Днем в столице синоптики прогнозируют +10–12°С, в ночь на 7 октября похолодает до 0°С, возможны заморозки до -2°С. Ветер днем и вечером — южный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/c.

В Подмосковье — днем +7–11°С. В ночные часы температура воздуха существенно снизится, возможны минусовые температуры. Местами туман, осадков также не ожидается.

В начале октября атмосферное давление в столице побило рекорд 1988 года. Синоптик отметил, что, скорее всего, это не последний рекорд октября, и давление в Москве продолжит расти.

Ранее России предрекли аномально снежную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.

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