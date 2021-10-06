Британский медик рассказал, как избавиться от «каши в голове» после COVID-19

Нейробиолог Кристиан Джарретт рассказал, что «мозговой туман» (brain fog) может быть вызван коронавирусом, среди симптомов он выделил забывчивость и частое головокружение. Об этом сообщает журнал Science Focus.

Врач напомнил, что такое состояние может быть связано и другими причинами — интенсивной химиотерапией, менопаузой, беременностью, стрессом.

По словам Джарретта, важную роль в реабилитации мозга после COVID-19 играют и социальные, и психологические факторы. В связи с этим врач посоветовал на время концентрироваться лишь на одном виде деятельности, ставить себе напоминания о важных делах, не нагружать мозг и регулярно отдыхать.

Врач также советует отказаться от алкоголя, курения, а также ограничить себя в диете — по возможности исключить фастфуд и другую вредную и тяжелую для усвоения пищу.

«Как правило, когда мы в хорошем настроении , наши умственные способности улучшаются, отчасти из-за того, что мы чувствуем себя более энергичными и мотивированными... Все, что вы можете сделать для улучшения своего настроения, скорее всего, окажет положительное влияние на вашу умственную активность — от встречи с другом для беседы до прогулки», — сказал Джаретт.

Он также посоветовал физически упражнения — не изнуряющие, а приятные для вас, например, можно заняться гимнастикой или бегом.

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