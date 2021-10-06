Пьянка закончилась для забайкальца слабоумием

Житель города Сретенска в Забайкалье получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за пьяную драку, в результате которой у оппонента возникло психического расстройства в виде травматической деменции. Об этом сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

В ведомстве сообщили, что конфликт произошел в январе прошлого года. Паяный мужчина ударил знакомого в висок, что привело к развитию травматической деменции — дегенеративного заболевания головного мозга, которое вызывает когнитивные и моторные нарушения.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину, однако в дальнейшем изменил позицию, выдвинув версию о причастности к совершению преступления неизвестного ему лица», — говорится в сообщении. Однако эту теорию надзорное ведомство опровергло при помощи доказательств.

Ранее мужчина выстрелил в сотрудника полиции, прибывшего на вызов в Забайкалье.