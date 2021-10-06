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В Екатеринбурге мужчина после ссоры с девушкой на ходу выпрыгнул из авто

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Екатеринбурге молодой человек на ходу выпрыгнул из автомобиля, который вела его подруга, и погиб, пишет региональное издание Е1.

«Во время движения пассажир, мужчина 1991 года рождения, отстегнул ремень безопасности, на ходу открыл дверь и выпрыгнул из машины. Его затянуло под колеса этого же автомобиля», — заявили изданию в ГИБДД.

Женщина-водитель заявила, что «не понимает, как это произошло». По ее словам, они со спутником разговаривали, при этом молодой человек якобы сильно нервничал. Когда мужчина внезапно выпрыгнул из машины, водитель применила экстренное торможение, повернула руль вправо, но это не помогло — автомобиль проехал по пассажиру, от полученных травм тот скончался на месте.

Ранее в Екатеринбурге трамвай задавил девочку-подростка, ехавшую на сцепке между вагонами. Девочка умерла до прибытия «скорой помощи».

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