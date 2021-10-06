Госдума готова ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних

Госдума уже в этом месяце может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за сексуальное насилие над детьми, инициативу поддерживают в большинстве фракций. Об этом пишут «Известия».

В начале сентября в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за растление малолетних. Если раньше педофил-рецидивист мог получить пожизненный срок за сексуальное насилие над ребенком младше 14 лет, то сейчас депутаты предлагают применять такое наказание за рецидив против любого несовершеннолетнего.

Как сообщили во фракции «Единая Россия», партия поддержит документ, так как считает, что разница в возрасте несовершеннолетних не должна влиять на меру наказания.

«Такого рода преступления не заслуживают никаких поблажек, поэтому подход к ним должен быть максимально жестким», — заявил первый зампред фракции Адальби Шхагошев, добавив, что, по статистике, нынешняя мера наказания не останавливает преступников.

В ЛДПР также согласились, что за такое преступление должна последовать самая серьезная мера наказания, а также отметили, что стоит поискать «еще какое-то решение проблемы».

В КПРФ и «Справедливой России — За правду» также считают, что наказание должно быть одинаковым за преступления сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних. От более подробных комментариев в партиях воздержались до рассмотрения документа.

Ранее детский омбудсмен выступила за пожизненное наказание педофилов.