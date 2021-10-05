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Вахтерша украла у барнаульской школьницы кольцо за 370 тысяч рублей

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Вахтерша лицея украла у десятиклассницы кольцо с бриллиантами, сообщили на сайте katun24.ru.

Ученица оставила украшение на раковине. В кольце было 34 драгоценных камня. Когда она стала искать пропажу, обнаружила пост в местном паблике «Подслушано» о том, что ее украшение ждет хозяйку на вахте лицея. Но кольца там не было.

Оказалось, его кольцо нашел охранник и отдал женщине на вахте учебного заведения. Та решила присвоить дорогое украшение и соврала, что передала его «девочке из столовой».

После этого школьница вместе с родителями пошла в полицию и написала заявление о краже.

Сообщается, что женщина-вахтер хотела анонимно вернуть кольцо законной владелице, положив его в конверте. Однако ее задержали полицейские. Женщина призналась в краже и семья школьницы ее простила. Наказанием для нее станет год лишения свободы условно.

Ранее стало известно, что на Сахалине мужчина под видом железнодорожного работника украл 1,5 тонны рельсов и сдал их на металлолом.

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