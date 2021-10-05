В США полиция распутала сцепившихся хвостами бельчат

В округе Гранд Блан американского штата Мичиган, полицейские помогли семерым бельчатам, запутавшимся хвостами. Об этом сообщается на странице полицейского департамента округа в Facebook.

Неназванный местный житель заметил привязанных друг к другу бельчат, которые копошились возле ствола дерева, и вызвал полицию.

Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов распутали живой клубок под пристальным взглядом мамы-белки. Они предположили, что детеныши сцепились хвостами в гнезде, а когда выросли — сломали его и выпали.

Полицейские заметили, что хвосты у бельчат были куцые. Однако они уверены, что мех скоро отрастет — главное, что зверьки спасены.

Сцепившиеся хвостами грызуны — редкое явление. Этот феномен известен со времен средневековья, откуда взялось его название — крысиный король. Жители европейских городов считали, что многоголовая крыса главенствует над обычными сородичами.

Семиголовый крысиный король — антагонист знаменитой сказки немецкого писателя Эрнста Гоффмана «Щелкунчик».

Ранее житель Ставрополья нашел в огороде живого крысиного короля.