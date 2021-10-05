СК завел дело о сексуальном насилии над заключенными в тюремной больнице

Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По итогам проверки сообщения, размещенного в СМИ, о совершении противоправных действий в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении СК.

В публикации отмечается, что следственная группа проводит расследование уголовного дела. В нее вошли следователи и криминалисты регионального СК.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за расследованием уголовного дела осуществляет исполняющий обязанности руководителя следственного управления Олег Мезрин.

Ранее Генеральная прокуратура России начала проверку информации о пытках в саратовской туберкулезной больнице ФСИН России.

В заявлении Генпрокуратуры отмечено, что выехавшие на место сотрудники ведомства проверят также соблюдение прав осужденных.

Речь идет о публикациях правозащитников, на которых представлены доказательства пыток и сексуальных домогательств по отношению к заключенным в областной туберкулезной больнице ФСИН №1, расположенной в Саратове.