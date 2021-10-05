В детском саду в Улан-Удэ обнаружили кровати-нары

Жителей Улан-Удэ возмутили условия в одном из детских садов микрорайона Стеклозавод. Пост об этом появился в городском паблике «Аноним 03» в соцсети «ВКонтакте».

По словам одного из горожан, детям там приходится спать на кроватях-нарах. На фотографиях видно, что постели в детсаду представляют собой двухъярусные конструкции из фанеры, которые подпирают коробки и ящики. Чтобы забраться на верхний ярус, детям сначала приходится пройти по кроватям своих друзей.

«Подскажите, в каких условиях должен спать ребенок в саду. Вот, например, сад на Стеклозаводе решил, что в таких. Дети, чтоб залезть на свою «полку», проходят по нижнему ряду. Спят все вместе, одна антисанитария», — написал автор поста.

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