Посольство РФ во Франции проверяет информацию о задержанных в Дюнкерке российских моряках

Российское посольство во Франции обратилось к властям страны из-за задержанного в порту Дюнкерка судна, на борту которого якобы находятся граждане России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Александра Макогонова.

«Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Мы обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу», — сказал он.

Ранее французский МИД вызвал российского посла Алексея Мешкова из-за санкций Кремля против европейских граждан.

Кроме того, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что саммит ЕС в конце мая рассмотрит возможные меры в отношении России.

По его словам, Франция «намерена придерживаться твердой линии на саммите ЕС, в котором примет участие президент Франции Эммануэль Макрон и на котором будут рассматриваться все возможные варианты действий».