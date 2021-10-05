Сочинский поселок сполз из-за мощных ливней

Из-за проливных дождей в сочинском селе Сергей-Поле произошел оползень и около 20 домов буквально сдвинулись, а некоторые оказались разрушены сильным сдвигом грунта, сообщили на сайте sochi24.tv.

Масштабы разрушений стихии можно увидеть на видеокадрах.

В зону локального бедствия попали 20 домов — смещения достигают 30 метров, стены некоторых домов сдвинулись.

На место выехал глава города Алексей Копайгородский, жителям поселка помогает оперативный штаб. Жители наиболее пострадавших домов эвакуированы в пункт временного размещения. Его открыли в пансионате «Аквалоо», по предварительным данным там разместили 20 взрослых и 10 детей.

В Сергей-Поле в целях безопасности временно отключили газо- и электроснабжение.

Асфальт местной дороги, ведущей к селу Варваровка, тоже разрушен. Пострадавших среди населения нет.

Это четвертый оползень за минувшие сутки в сочинской районе. Похожие случаи произошли в селе Нижняя Шиловка и на Курортном проспекте.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник участок трассы Джубга — Сочи был поврежден из-за просевшего грунта в связи с дождями и подтоплениями.