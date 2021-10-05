Американка получила $4 млн, выиграв в лотерею дважды за один день

64-летняя жительница Флориды выиграла в лотерее, купив два билета, комбинация чисел в которых оказалась выигрышной. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Сьюзан Фиттон из города Бока Ратон купила в местном продуктовом магазине два лотерейных билета, также она оплатила опцию «мультипликатор», позволяющий кратно увеличить выигрыш в случае победы (каждый день случайно выбиралось значение мультипликатора в интервале целых чисел от одного до пяти). Общая стоимость покупки обошлась женщине в $18.

Радости женщины не было предела, когда она поняла, что ее билеты были с выигрышной комбинацией. Выигрыш составил $2 млн, а благодаря мультипликатору, значение которого было «2», сумма ее выигрыша удвоилась.

Ранее сообщалось о том, что житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею 500 млн рублей.