Путин заявил, что рынок труда восстановился после начала пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что рынок труда в России уже восстановился после начала пандемии. Об этом он сообщил на совещании с правительством, передает РИА «Новости».

«Тем не менее есть вопрос, который и раньше вызывал у нас озабоченность определенную и сейчас тем более, – это молодежная занятость», — добавил президент.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что показатели рынка труда России вернулись к допандемийным значениям, потребительский спрос также приближается к прежнему уровню.

До этого стало известно, что Минтруд России подготовил проект по выявлению теневой занятости и ее легализации. Уточняется, что проект плана был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина.

Минтруду поручено доработать план мероприятий, а также обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями.