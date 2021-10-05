Два человека спаслись после кораблекрушения в Белом море

Из пяти человек, находившихся на борту частного судна «Фаворит», потерпевшего бедствие в Белом море, двоим удалось спастись. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кроме того, агентство передает, что к берегу прибило спасательный плот, на котором, как писали СМИ, находились члены экипажа — он оказался пуст.

Интерфакс пишет со ссылкой на информированный источник, что поднявшийся на Белом море шторм мешает спасателям отправиться на место где затонул «Фаворит».

«Ветер 15-16 м/с, волны 2 м», — объяснил он.

Кораблекрушение произошло во вторник, 5 октября, в районе поселка Кашкаранцы. По данным Telegram-канала «112», машинное отделение судна залила вода. Канал выяснил, что судном владеет предприниматель Константин Комиссаров, о произошедшем ему уже сообщили.