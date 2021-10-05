Голикова назвала возраст чаще всего болеющих COVID-19 россиян

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на первом месте в России среди заразившихся коронавирусом — граждане старше 65 лет. Об этом она сообщила на совещании у президента России Владимира Путина, перещдает РИА «Новости».

«Мы неоднократно обращали внимание на необходимость особого контроля за гражданами этого возраста, поскольку они наиболее подвержены и заболеваемости, и фатальным исходам», — сказала она.

Ранее Голикова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России, а эпидемиологическая ситуация осложняется. Она также заявила, что в России из-за подъема заболеваемости коронавирусом наступает «сложный период».

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в последнее время у пациентов чаще наблюдаются тяжелые формы COVID-19. Также он отметил, что за последний месяц темпы вакцинации снизились, в основном это связано с отпусками и началом учебного года.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков объяснил рекордную суточную смертность от COVID-19 в России. Он также отметил, что в настоящее время хороши любые методы, способствующие росту понимания необходимости вакцинации.