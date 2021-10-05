Путин не заразился COVID-19 и рассчитывает, что не заболеет и позже

Президент России Владимир Путин рассказал, что не заразился COVID-19 после контакта с заболевшими сотрудниками. Глава государства рассчитывает, что не заболеет и позже, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что я общался с инфицированными людьми, заболевшими сотрудниками, и, слава Богу, пронесло, что называется. Не заболел», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с правительством страны.

Ранее президент России заявил, что в его окружении коронавирусом заразились порядка 30 человек. По словам Владимира Путина, среди заразившихся был его адъютант, с которым он работает с утра до вечера.

Позднее Владимир Путин находился на самоизоляции и проводил встречи в онлайн-режиме. Однако у самого главы государства признаков заражения обнаружено не было. Как добавил представитель Кремля Дмитрий Песков, заболевшие COVID-19 работники были привиты только один раз.

Сообщалось также, что образ жизни Владимира Путина на самоизоляции не поменялся: у него был доступ ко всем необходимым средствам связи, документообороту. В ходе самоизоляции президент постоянно поддерживал связь с членами правительства.