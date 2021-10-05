Путин одобрил идею введения в школах должности советника по воспитанию

Президент России Владимир Путин одобрил и поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию, сообщает РИА «Новости».

«Что касается «навигаторов» для школьников и советников по воспитанию — полностью с вами согласен. Конечно, люди должны заниматься этим профессионально, это должны быть, наверное, прежде всего, психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки», — заявил Путин на встрече с участниками конкурса «Учитель года — 2021».

Путин выразил надежду на то, что нововведение появится во всех школах России.

«В современном мире, таком бурном, таком напряженном и требующем такой эмоциональной отдачи от любого, в том числе от маленького человека, конечно, очень важна помощь таких людей, профессиональных людей, о которых вы сейчас сказали», — согласился президент с идеей одного из участников конкурса.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя.