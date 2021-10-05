Интимные места «Давида» Микеланджело пришлось прикрыть перед дубайской публикой

Создателям павильона Италии на World Expo 2020 в Дубае пришлось закрыть обнаженную копию «Давида» Микеланджело огромными каменными плитами. Об этом сообщает Forbes.

Организаторы мероприятия были обеспокоенны возможностью общественного скандала, связанного с публичным показом полностью обнаженного мужчины в консервативной исламской стране.

«Мы слишком поздно поняли, что привезти статую обнаженного мужчины в Эмираты — это ошибка. Команда наконец приняла решение полностью скрыть интимные части воина из поля зрения», — сообщил один из организаторов Dubai Expo.

В итоге копию статуи эпохи Возрождения разместили внутри восьмиугольной стеклянной галереи со смотровыми площадками на двух этажах. Нижняя часть обеспечивает вид на спортивные ноги Давида, когда он готовится к битве с гигантским Голиафом, а верхняя часть расположена на уровне головы скульптуры.

Всемирные выставки проводятся раз в несколько лет, начиная с 1851 года. Начало Expo 2020 в Дубае было запланировано на октябрь 2020, однако выставка была перенесена на год из-за пандемии COVID-19, и открылась лишь 1 октября 2021.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о жалобе, которую музей получил от официальных органов. В ней заявитель, являющийся частным лицом, пожаловался на обнаженный скульптуры, которые, как указано в тексте, могут нанести вред психике несовершеннолетних.