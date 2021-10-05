ФСИН начала проверку из-за видео о пытках в туберкулезной больнице для осужденных

ФСИН проверяет информацию о «противоправных действиях» в туберкулезной больнице для осужденных в Саратове, сообщает РИА «Новости».

«Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Проверка находится на особом контроле руководства ФСИН», — рассказали в ведомстве.

Речь идет о публикациях правозащитников, на которых представлены доказательства пыток в областной туберкулезной больнице ФСИН №1, расположенной в Саратове, сообщает РБК.

На нескольких видео, опубликованных проектом Gulagu.net, снято изнасилование заключенных шваброй. На видео мужчина, который держит швабру, допрашивает привязанных к кровати заключенных, после чего начинает пытку.

На кадрах двух видео видна дата — одно видео было снято 18 февраля 2020 года, другое — 25 июня 2020 года.

Ранее на Дальнем Востоке против двух командиров ГРУ возбудили дело о сексуальном насилии.