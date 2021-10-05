Генпрокуратура готовит запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова

Генеральная прокуратура России готовит запрос в Черногорию о выдаче бывшего владельца Черкизовского рынка, российского бизнесмена Тельмана Исмаилова, обвиняемого в убийствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«В настоящее время организована подготовка запроса о выдаче Тельмана Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что взаимодействие с компетентными органами Черногории осуществляется в порядке, установленном международными договорами.

О задержании экс-директора Черкизовского рынка стало известно вечером 1 октября. По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола. Черногорские власти задержали Исмаилова после подачи прошения о политическом убежище.

Ранее газета «Коммерсантъ» рассказала, что Исмаилов три года свободно жил в Черногории, несмотря на то, что был в розыске Интерпола.