В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса

В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса, скончались 895 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

4 октября от COVID-19 умерли 883 человека, 3 октября — 890, 2 октября — 886.

За последние сутки выявлено 25 110 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее был зарегистрирован 25 781 случай.

Уточняется, что у 8,4% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки вылечились от коронавируса 18 568 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3827), Санкт-Петербург (1894), Московская область (1788). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (12).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 637 427 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 211 696 человек, выздоровели 6 759 059.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что коронавирус мог начать распространяться в Ухане летом 2019 года, а не зимой, как об этом утверждали все ученые.