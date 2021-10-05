В Москве ожидается переменная облачность и до +11°С

Погода с переменной облачностью ожидается в Москве во вторник, 5 октября, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице прогреется до +9...+11 °С.

Согласно прогнозу, ожидается переменная облачность, без осадков. В ночь на среду столбики термометров в Москве могут опуститься до +1°С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первая половина октября в Москве будет «марсианской». По прогнозам метеорологов, ожидается дефицит осадков, который может достигать 60%, со взвесью пыли, температура воздуха будет чуть теплее нормы.

Во второй половине месяца, как уточнил синоптик, в Москве установится обычная для октября погода: и по осадкам, и по температуре. Он отметил, что нормой для октябрьской погоды в столице является температура воздуха ночью +2,1°С, днем + 8,2°С.

При такой погоде листва вряд ли опадет, так как в начале месяца будет главенствовать антициклон — высокое атмосферное давление, несильные ветры, также возможны заморозки, рассказал Тишковец.