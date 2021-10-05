Жители Тюмени массово скупают «Доширак»

Жители Тюмени массово скупают лапшу быстрого приготовления «Доширак», сообщает URA.RU со ссылкой на источник в одной из крупных торговых сетей города.

«На днях я был в гипермаркете сети «Магнит» и заметил, что некоторые покупатели складывают в тележки по 20 — 30 упаковок лапши «Доширак». Причем, это не единичный покупатель, а уже какая-то тенденция. То есть одновременно в магазине было несколько таких людей», — рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, по данным источника URA.RU, со складов в гипермаркеты стали забирать больше лапши, чем обычно.

«Но какого-то суперажиотажа нет. Запасов «Доширака» в распределительных центрах хватает. И никаких перебоев с ее поставками на данный момент нет», — уточнил он.

В компании ООО «Доширак — Рус» объяснили агентству, что ритейлеры ранее были предупреждены о возможных сложностях при поставках продукции из-за модернизации завода в Рязани.

Ранее СМИ стало известно, что лапша быстрого приготовления «Доширак» исчезла из магазинов в Красноярске. По словам руководителя коммуникационного центра сети супермаркетов «Командор» Дмитрия Болотова, производители «Доширака» остановили производственные линии на заводе по техническим причинам.