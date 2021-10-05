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В России может появиться цифровая маркировка для контроля продажи алкоголя

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Минздрав России поддержал идею «Общественной потребительской инициативы» использовать систему цифровой маркировки для контроля продажи алкоголя около социальных объектов, пишет »Известия» со ссылкой на письмо общественников в Минздрав, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

С помощью цифровой маркировки предлагается блокировать продажу алкогольной продукции и сигарет там, где нарушены нормативы по расстоянию от объектов, предназначенных для оказания образовательных услуг.

Система маркировки учитывает локацию каждой торговой точки, к тому же ее оператор может использовать информацию о других объектах из государственных и частных баз.

«В итоге люди не смогут купить сигареты и алкоголь в определенной зоне, потому что товар на кассе будет невозможно пробить. Это позволит автоматически определять, может ли конкретный магазин продавать спиртное», — уточнил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

По его словам, в Минздраве обеспокоены проблемой осуществления контроля за розничной продажей алкогольной и табачной продукции.

«Ведомство сочло целесообразным поддержать распространение функционала системы маркировки на соблюдение ограничений, которые установлены для продажи этих товаров», — отметил Павлов.

Согласно закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), продажи спиртного запрещены в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных и военных объектах, а также на рынках, вокзалах и в аэропортах. Ограничения распространяются и прилегающие к ним территории, которые каждый регион устанавливает самостоятельно.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за последние десять лет в России стали меньше употреблять алкоголь. Глава ведомства подчеркнул, что направления по профилактике алкоголизма и сокращение потребления алкоголя — наиболее «простой и эффективный способ сохранения здоровья».

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