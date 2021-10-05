В России может появиться цифровая маркировка для контроля продажи алкоголя

Минздрав России поддержал идею «Общественной потребительской инициативы» использовать систему цифровой маркировки для контроля продажи алкоголя около социальных объектов, пишет »Известия» со ссылкой на письмо общественников в Минздрав, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

С помощью цифровой маркировки предлагается блокировать продажу алкогольной продукции и сигарет там, где нарушены нормативы по расстоянию от объектов, предназначенных для оказания образовательных услуг.

Система маркировки учитывает локацию каждой торговой точки, к тому же ее оператор может использовать информацию о других объектах из государственных и частных баз.

«В итоге люди не смогут купить сигареты и алкоголь в определенной зоне, потому что товар на кассе будет невозможно пробить. Это позволит автоматически определять, может ли конкретный магазин продавать спиртное», — уточнил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

По его словам, в Минздраве обеспокоены проблемой осуществления контроля за розничной продажей алкогольной и табачной продукции.

«Ведомство сочло целесообразным поддержать распространение функционала системы маркировки на соблюдение ограничений, которые установлены для продажи этих товаров», — отметил Павлов.

Согласно закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), продажи спиртного запрещены в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных и военных объектах, а также на рынках, вокзалах и в аэропортах. Ограничения распространяются и прилегающие к ним территории, которые каждый регион устанавливает самостоятельно.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за последние десять лет в России стали меньше употреблять алкоголь. Глава ведомства подчеркнул, что направления по профилактике алкоголизма и сокращение потребления алкоголя — наиболее «простой и эффективный способ сохранения здоровья».