Девятилетнюю студентку МГУ Теплякову могут перевести на индивидуальное обучение

Ректор вуза МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что студентку Алису Теплякову, поступившую на факультет психологии в девять лет, могут перевести на индивидуальный график обучения. Об этом он сообщил ТАСС.

«Мы переведем ее на индивидуальный график, если нужно, но она должна учиться. Мы не можем просто без сданных экзаменов дать диплом», — сказал он.

Ранее Садовничий заявил, что девятилетнюю студентку психологического факультета Алису Теплякову отчислять не планируют.

До этого отец девочки пожаловался, что преподаватели факультета угрожали Алисе отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза.

Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс в восемь лет. Она подала документы в МГУ, однако не прошла на бюджетное отделение психологического факультета. Тогда отец девочки заявил, что готов оплатить обучение дочери. 1 сентября Алиса получила студенческий билет.