Задержан организатор полета вертолета Robinson R-44, разбившегося в Подмосковье

В Следственном комитете России заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали индивидуальную предпринимательницу, организовавшую полет на вертолете Robinson R-44, который накануне разбился в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте СК.

«Проведенными неотложными следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями установлено лицо, организовавшее на территории аэродрома «Мячково» проведение экскурсионных прогулок на воздушном транспорте. Задержанной 1977 года рождения индивидуальной предпринимательнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — заявили в СКР.

Отмечается, что женщина не признала вину в инкриминируемом преступлении.

Максимальное наказание по ч. 3 с. 238 УК РФ – до 10 лет лишения свободы.

Robinson R-44 разбился вечером 3 октября во время учебно-тренировочного полета. На борту находились трое человек.